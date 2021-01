В Нижнем Тагиле в поликлинике на Липовом тракте временно не будут прививать горожан

В Нижнем Тагиле в поликлинике №3 на улице Липовый тракт, 30а временно не работает прививочный кабинет, сообщает пресс-служба администрации города.

Также, до 1 февраля 2021 года включительно, прекращено проведение диагностических исследований. Напомним, в Нижнем Тагиле 30 января 2021 года в горбольнице №4 любой житель города сможет поставить прививку от COVID-19 без предварительной записи. В ГБ №4 Нижнего Тагила пройдет день COVID-вакцинации без записи

