В Нижнем Тагиле в поликлинике на Липовом тракте временно не будут прививать горожан

В Нижнем Тагиле в поликлинике на Липовом тракте временно не будут прививать горожан

Сегодня, 15:21Здоровье и экологияPhoto: Яндекс.Карты
В Нижнем Тагиле в поликлинике №3 на улице Липовый тракт, 30а временно не работает прививочный кабинет, сообщает пресс-служба администрации города.

Также, до 1 февраля 2021 года включительно, прекращено проведение диагностических исследований.

Напомним, в Нижнем Тагиле 30 января 2021 года в горбольнице №4 любой житель города сможет поставить прививку от COVID-19 без предварительной записи.

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