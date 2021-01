В Свердловской области за сутки выявили еще 362 новых случая COVID-19

В Свердловской области выявлено 362 новых случая заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб.

На Среднем Урале число заболевших граждан почти достигло 70 тысяч В Екатеринбурге зарегистрировано самое большое количество заболевших — 137 человек. Кроме того, инфекция выявлена у жителей Арамильского, Артёмовского, Артинского и Ачитского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Волчанска, Дегтярска, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнетуринского городского округа, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Североуральска, Среднеуральска, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов. За весь период пандемии в Свердловской области выявлен 69 761 случай заболевания коронавирусной инфекцией. 389 человек находятся в тяжелом состоянии. В реанимационных отделениях проходят лечение 262 свердловчанина, в том числе 174 подключены к аппаратам ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней степени тяжести составило 2 120 человек. В России за минувшие сутки зарегистрировано 19 238 случаев COVID-19 в 85 регионах. У 2 203 человек инфекция протекает бессимптомно. За всё время эпидемии в стране выявлено 3 813 048 случаев заражения коронавирусом. В Свердловской области количество выписанных пациентов превысило 62 тысяч человек С 28 по 29 января из медицинских учреждений региона были выписаны 380 пациентов. В общей сложности выздоровели 62 328 человек. Всего в России выздоровели 3 255 462 пациентов, из них 26 204 человека — за минувшие 24 часа. На Среднем Урале от коронавируса скончались более двух тысяч человек В общей сложности в регионе зарегистрировано 2 004 летальных случая. В России за сутки умерли от коронавируса 534 пациента. Всего от COVID-19 скончались 72 185 человек.

