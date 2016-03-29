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В Серове на кондитерском предприятии Роспотребнадзор обнаружил вирус гепатита А
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Серове на кондитерском предприятии Роспотребнадзор обнаружил вирус гепатита А

29 марта 2016, 15:05Здоровье и экологияТимофей Данилов
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