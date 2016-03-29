В Серове на кондитерском предприятии Роспотребнадзор обнаружил вирус гепатита А

В Роспотребнадзор обратились сами сотрудники предприятия «Серовский кондитер».

Санврачи взяли на испытания пробы воды. Опасения работников кондитерской фабрики подтвердились: в воде действительно был обнаружен вирус гепатита А, который вызывает кишечную инфекцию.

Однако это не единственное выявленное нарушение на предприятии. Оказалось, что некоторые сотрудники не прошли медицинское обследование перед приемом на работу. Кроме того, сладости изготавливались на грязном оборудовании. А едкие дезинфицирующие вещества использовались не по инструкции.

По результатам проверки заводу выписан штраф – 20 тысяч рублей. А сотрудников, трудящихся без медкарт, временно отстранили от работы в «Серовском кондитере».

Сейчас специалисты Роспотребнадзора решили проверить и соседнее предприятие «Серовбулка»: есть опасения, что опасный вирус есть и там. Ведь у компании единая сеть водоснабжения.