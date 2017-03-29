ТЭЦ «загорелась» в Черноисточинске: спасатели и МЧС провели совместные учения

По плану учений на ТЭЦ произошло ЧП – утечка газа, повлекшая за собой возгорание, есть пострадавшие. К моменту приезда спасателей, работниками предприятия были приняты меры по эвакуации одного из пострадавших, которому срочно оказали первую помощь.

Еще один пострадавший остался в здании в помещении с повышенной загазованностью. Прибывшие спасатели уточняют при помощи схем здания примерное местонахождение человека и, облачившись в специальные защитные костюмы, отправляются его спасать.

Обнаружив условного потерпевшего, спасатели эвакуируют его из здания на носилках. В это время огнеборцы разворачивают пожарные рукава и приступают к тушению возгорания.

Как сообщает «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил», все службы действовали слаженно, четко, быстро и в соответствии с инструкциями.