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Нижнетагильский «Водоканал» в несколько десятков раз превысил НДС вредных веществ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижнетагильский «Водоканал» в несколько десятков раз превысил НДС вредных веществ

29 марта, 18:00Здоровье и экология
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