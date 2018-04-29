Клещевой энцефалит: тагильчане старше 60 лет и дети могут сделать прививку бесплатно

По количеству случаев заболевания клещевым энцефалитом Россия занимает первое место в мире.

На одного жителя страны приходится примерно 25 клещей. Особенно кровососущие активны на Урале, на Дальнем Востоке, в Сибири и Карелии.

Бесплатно в поликлиниках Нижнего Тагила сделать прививку могут дети до 15 месяцев и пожилые люди старше 60 лет. Количество доз рассчитано так, чтобы 30% из этих категорий были привиты. Только это, по мнению специалистов, может обеспечить эпидемиологическое благополучие.

Тагильчане, которые не относятся к названным категориям, могут купить вакцину в аптеке.

Специалисты также отмечают, что хотя 80% людей, заболевших клещевым энцефалитом – это городские жители, большую ответственность по сравнению с жителями города в этом вопросе проявляют жители сельских территорий, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.