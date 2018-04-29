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Клещевой энцефалит: тагильчане старше 60 лет и дети могут сделать прививку бесплатно
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Клещевой энцефалит: тагильчане старше 60 лет и дети могут сделать прививку бесплатно

29 апреля, 12:35Здоровье и экология
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