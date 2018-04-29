Маршировавшие в летней форме уральские школьницы были растерты спиртом и награждены
Вызвавшее общественный резонанс в сети Интернет выступление уральских школьниц, которые маршировали по снегу в юбках и балетках, позволило участницам взять гран-при фестиваля. На критику также был получен ответ со стороны руководства школы, где учатся девочки.
24 апреля ученицы школы №6 Карпинска приняли участие в патриотическом фестивале «Сыны и дочери Отечества». Марш девочек по снегу в юбках и балетках вызвал негодование по отношению к организаторам конкурса и руководству образовательного учреждения со стороны пользователей социальных сетей.
Как сообщает Ura.ru, девочкам предлагали отказаться от выступления из-за выпавшего снега, но они сказали, что будут маршировать. В результате показанный номер позволил завоевать гран-при фестиваля. После выступления девочкам растёрли ноги при помощи спирта и дали витамины.
Да, этот момент был неприятный и, конечно же, мы боялись за их здоровье рассказала журналистам заместитель директора по воспитательной работе школы №6 Надежда Владимировна.
Однако предпринятые меры не помогли и участницы после выступления слегли с температурой.
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