Пара редких дальневосточных леопардов поселилась в зоопарке Екатеринбурга (ФОТО)

Самка чёрного окраса по кличке Шилка и пятнистый самец Амур приехали на постоянное место жительства в зоопарк Екатеринбурга из Северска месяц назад. После обязательного карантина их выпустили в вольер, где они смогут показаться посетителям.

Как сообщает E1.ru, леопарды питаются мясом, рыбой, молоком, субпродуктами и яйцами. Сотрудники екатеринбургского зоопарка надеются, что потомство у Шилки и Амура появится через 2 или 3 года.

В дикой природе дальневосточные леопарды обитают на территории Приморья. Это одни из самых редких кошек, в мире их осталось всего 60 особей.

Фото: E1.ru