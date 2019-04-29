Потепление ожидается в Нижнем Тагиле в середине недели

В понедельник, 29 апреля, синоптики обещают тагильчанам не выше -3 градусов в дневные часы, возможен снег.

Во вторник станет чуть теплее. Ночью ожидается до -10 градусов, днем потеплеет до +1 градуса. Осадков не ожидается, скорость ветра - 10 метров в секунду.

В среду, 1 мая, в ночные часы столбик термометра опустится до -11 градусов, днем будет +3 градуса. Ожидается солнечная погода без осадков, ветер - 11 метров в секунду.

В четверг начнет возвращаться весенняя погода. Днем синоптики обещают до +8 градусов, ночью -3 градуса. Солнечно и без осадков.

В пятницу, 3 мая, в дневные часы воздух прогреется до +13 градусов, ночью будет -2 градуса. Осадки в виде дождя. Ветер - 14 метров в секунду.