Песков заявил о невозможности спрогнозировать дату окончания пандемии в России
Сегодня, 17:03Здоровье и экологияФото: Пресс-служба Кремля
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что дата окончания пандемии в России неизвестна, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Коронавирус
Ранее исследователи из Сингапурского университета технологий и дизайна спрогнозировали завершение пандемии в России в августе.
Песков пояснил, что назвать точную дату завершения пандемии невозможно.
Если у ученых из Сингапура существует иная точка зрения, и они ее публикуют — мы рекомендуем звонить в Сингапур, заявил Песков.
В России по состоянию на 29 апреля зафиксировано 99 399 случаев заражения COVID-19. Вчера президент продлил нерабочий режим до 11 мая.
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