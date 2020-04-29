Песков заявил о невозможности спрогнозировать дату окончания пандемии в России

Ранее исследователи из Сингапурского университета технологий и дизайна спрогнозировали завершение пандемии в России в августе.

Песков пояснил, что назвать точную дату завершения пандемии невозможно.

Если у ученых из Сингапура существует иная точка зрения, и они ее публикуют — мы рекомендуем звонить в Сингапур, заявил Песков.