Прохладно и дождливо будет в Нижнем Тагиле после жарких выходных

Похолодание до +3 градусов и дожди прогнозируют синоптики в Нижнем Тагиле с 31 мая. Данные опубликованы на сайте Гисметео.

В понедельник, 31 мая, ожидается пасмурная погода и дожди. Днем температура воздуха составит +9 градусов, а к ночи столбики термометров опустятся до +3 градусов. Ветер северный, с порывами до 11 метров в секунду. Во вторник, 1 июня, днем воздух прогреется до +17 градусов, а ночью похолодает до +6 градусов. Осадков не ожидается. Ветер также северный, до шести метров в секунду. В среду, 2 июня, будет немного теплее — +19 градусов днем и +7 ночью. Синоптики прогнозируют солнечную погоду и северный ветер до 11 метров в секунду.

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