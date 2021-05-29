Прохладно и дождливо будет в Нижнем Тагиле после жарких выходных

Прохладно и дождливо будет в Нижнем Тагиле после жарких выходных
Прохладно и дождливо будет в Нижнем Тагиле после жарких выходных
Сегодня, 11:13Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Похолодание до +3 градусов и дожди прогнозируют синоптики в Нижнем Тагиле с 31 мая. Данные опубликованы на сайте Гисметео.

В понедельник, 31 мая, ожидается пасмурная погода и дожди. Днем температура воздуха составит +9 градусов, а к ночи столбики термометров опустятся до +3 градусов. Ветер северный, с порывами до 11 метров в секунду.

Во вторник, 1 июня, днем воздух прогреется до +17 градусов, а ночью похолодает до +6 градусов. Осадков не ожидается. Ветер также северный, до шести метров в секунду.

В среду, 2 июня, будет немного теплее — +19 градусов днем и +7 ночью. Синоптики прогнозируют солнечную погоду и северный ветер до 11 метров в секунду.

Сюжеты:
Экология Нижнего ТагилаНижний Тагил
погодасиноптикипрогнозы погодыНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы