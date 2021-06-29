Об особенностях третьей волны COVID-19 рассказал глава свердловского минздрава

Об особенностях третьей волны COVID-19 рассказал глава свердловского минздрава
Об особенностях третьей волны COVID-19 рассказал глава свердловского минздрава
Сегодня, 17:17Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Заболевание коронавирусом стало протекать в более агрессивной форме. Об этом рассказал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов на заседании Заксобрания региона.

Растет количество заболевших. Главным образом, на амбулаторном уровне. Сейчас более агрессивно протекает болезнь, не щадит людей среднего возраста. Достаточно тяжело. Пока мы справляемся, сказал глава регионального минздрава.

Карлов уточнил, что в 2020 году коронавирус стал одной из основных причин роста смертности населения. По сравнению с 2019 годом, в 2020-м скончались на 17,2% больше людей. При этом смертность среди работоспособного населения возросла на 10%. Доля умерших в возрасте 70-75 лет увеличилась на 20,6%.

Кроме того, по словам министра, ситуация на данный момент нестабильна.

Карлов добавил, что на данный момент в Свердловской области есть 47 тысяч доз первого компонента вакцины от коронавируса и порядка 180 тысяч доз — второго. Ожидается, что в скором времени регион получит еще 42 тысячи доз.

Сюжеты:
Коронавирус
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Свердловская областьминздравкоронавирусАндрей Карлов
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