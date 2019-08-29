В Нижнем Тагиле с сентября начнётся вакцинация детей от гриппа

Детская вакцина уже поступает в детские сады и школы. Детям от трех до шести лет, а также ученикам школ прививка положена по национальному календарю, ее делают бесплатно.

Мы уже получаем вакцину от гриппа на предстоящий учебный год, сейчас начнём проводить вакцинацию. Чем раньше её провести, тем будет меньше вероятность, что ребенок заболеет. Выработается более стойкий иммунитет, и если даже случится такая неприятность, что ребенок заболеет, то она будет протекать в легкой форме и не будет осложнений,сообщил Дмитрий Клеймёнов.