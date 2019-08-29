В Нижнем Тагиле с сентября начнётся вакцинация детей от гриппа
Сегодня, 18:57Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле с начала сентября начнётся прививочная кампания против гриппа. Детская вакцина уже поступает городским медикам, сообщил TagilCity.ru главврач детской больницы Дмитрий Клеймёнов.
Сюжеты: Нижний Тагил
Детская вакцина уже поступает в детские сады и школы. Детям от трех до шести лет, а также ученикам школ прививка положена по национальному календарю, ее делают бесплатно.
Мы уже получаем вакцину от гриппа на предстоящий учебный год, сейчас начнём проводить вакцинацию. Чем раньше её провести, тем будет меньше вероятность, что ребенок заболеет. Выработается более стойкий иммунитет, и если даже случится такая неприятность, что ребенок заболеет, то она будет протекать в легкой форме и не будет осложнений,сообщил Дмитрий Клеймёнов.
В 2018 году от гриппа было привито почти 60% жителей Нижнего Тагила. 17% заболевших прошли вакцинацию и перенесли заболевание в легкой форме, без осложнений. Пик заболеваемости пришёлся на январь-февраль 2019 года.
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