В России за прошедшие сутки было выявлено 17 717 случаев заболевания COVID-19, сообщает оперштаб.

Всего с начала пандемии зарегистрировано 1 581 693 заболевших россиянина в 85 регионах страны. Из больниц по выздоровлению всего выписали 1 186 041 пациента, в том числе 14 740 человек за сутки. С 28 по 29 октября подтвердили 366 летальных случаев от инфекции, с начала пандемии скончались 27 301 человек. По данным Роспотребнадзора под медицинским наблюдением в России остаются 368 245 человек.

