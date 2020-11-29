В Свердловской области из больниц выписали более 38 тысяч больных COVID-19

В Свердловской области из больниц выписали более 38 тысяч больных COVID-19

Сегодня, 14:37Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
За сутки в Свердловской области выявили 381 случай заболевания коронавирусом, сообщает оперштаб региона.

Число зараженных в Свердловской области приближается к 46 тысячам человек.

В Екатеринбурге зарегистрировали 168 случаев, в Нижнем Тагиле — 18. COVID-19 также был выявлен у жителей Асбеста, Березовского, Верхней Салды, Бисерти, Богдановича, Волчанска, Невьянска и других городов.

С начала пандемии выявлено 45 945 заболевших свердловчан.

613 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 328 из них находятся в реанимации, в том числе 228 — на аппаратах искусственной вентиляции легких.

В России за сутки выявили 26 683 случаев COVID-19 в 85 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 6 798, Санкт-Петербурге — 3 701 и Московской области — 1 069.

С начала пандемии по стране зарегистрировали 2 269 316 случаев коронавируса.

В Свердловской области число выписанных из больниц превысило 38 тысяч человек.

За сутки на Среднем Урале было выписано из больниц 386 пациентов. Общее число выздоровевших составило 38 161 человек.

По стране с 28 по 29 ноября из медучреждений выписали 21 987 россиян, больше всего выписали в Москве — 5 576, Санкт-Петербурге — 1 835 и Московской области — 635. С начала пандемии выздоровели 1 761 457 человек.

По данным Роспотребнадзора, за сутки проведено 545 тысяч тестов, под наблюдением медиков остаются 503 238 человек.

В Свердловской области возрастает количество смертей от коронавируса.

За минувшие сутки было зарегистрировано 11 летальных случаев. С начала пандемии скончались 1 018 свердловчан.

В России за сутки от инфекции умерли 459 пациентов, больше всего в Москве — 72, Санкт-Петербурге — 62 и Красноярском крае — 25. Всего с начала пандемии зарегистрировано 39 527 летальных случаев.

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