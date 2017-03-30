Пострадавшая от упавшего кирпича 4-летняя тагильчанка ждёт вторую операцию

Она в сознании, но пока двигательные функции организма не восстановились. Врачи готовят её ко второй операции, пишет «Тагильский рабочий». В голову девочке будет имплантирована титановая пластина, рассказала редакции мама Василисы. Её состояние в целом немного улучшилось, но по-прежнему оценивается как тяжелое.