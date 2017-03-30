Пострадавшая от упавшего кирпича 4-летняя тагильчанка ждёт вторую операцию
30 марта 2017, 08:30Здоровье и экология
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Стало известно о состоянии 4-летней девочки из Нижнего Тагила, на голову которой 19 марта упал кирпич. Сейчас Василиса находится в областной больнице в Екатеринбурге после перенесенной операции.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Она в сознании, но пока двигательные функции организма не восстановились. Врачи готовят её ко второй операции, пишет «Тагильский рабочий». В голову девочке будет имплантирована титановая пластина, рассказала редакции мама Василисы. Её состояние в целом немного улучшилось, но по-прежнему оценивается как тяжелое.
Девочка уже была однажды оперирована: она родилась с пороком сердца и получила инвалидность в два года. Известно, что четырехлетняя Василиса проживает в многодетной семье.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей