Поликлиника №3 Нижнего Тагила закупает аппараты искусственной вентиляции лёгких
Департамент государственных закупок Свердловской области ищет поставщика двух аппаратов искусственной вентиляции легких для городской поликлиники № 3 в Нижнем Тагиле. Сумма контракта — 1,3 миллиона рублей.
К аппарату должны прилагаться регистрационное удостоверение Росздравнадзора, декларация о соответствии техническим регламентам и инструкция на русском языке. Прибор необходим для мониторинга пикового давления в дыхательных путях, частоты дыхания, отношение и время вдоха и выдоха, положительное давление в конце выдоха, а также объём вдоха. Кроме того, аппарат предусматривает оповещение медицинского персонала с помощью звуковых сигналов и световых индикаторов. Срок гарантии — 12 месяцев.
Начальник отдела закупок городской поликлиники № 3 Екатерина Шарыгина рассказала TagilCity.ru, что приобретение аппарата ИВЛ не связано с распространением коронавируса.
Это не связано с коронавирусом. Это мы приобретаем для паллиативной помощи, сообщила Екатерина Шарыгина.
Дата окончания подачи заявок для участия в аукцион — 17 апреля.