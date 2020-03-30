Поликлиника №3 Нижнего Тагила закупает аппараты искусственной вентиляции лёгких

К аппарату должны прилагаться регистрационное удостоверение Росздравнадзора, декларация о соответствии техническим регламентам и инструкция на русском языке. Прибор необходим для мониторинга пикового давления в дыхательных путях, частоты дыхания, отношение и время вдоха и выдоха, положительное давление в конце выдоха, а также объём вдоха. Кроме того, аппарат предусматривает оповещение медицинского персонала с помощью звуковых сигналов и световых индикаторов. Срок гарантии — 12 месяцев.