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Будем мерзнуть: на Свердловскую область вновь надвигаются заморозки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Будем мерзнуть: на Свердловскую область вновь надвигаются заморозки

30 мая 2016, 17:05Здоровье и экологияТимофей Данилов
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