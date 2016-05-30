Будем мерзнуть: на Свердловскую область вновь надвигаются заморозки
30 мая 2016, 17:05Здоровье и экологияТимофей Данилов
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Если верить прогнозам Уральского УГМС, то начало лета в регионе ожидается холодным.
Сюжеты: Нижний Тагил
Уже завтра, 31 мая, на Средний Урал прибудут заморозки. Температура в воздухе и на поверхности почвы будет составлять от 0 до -5 градусов. Холодная погода продержится в Свердловской области до 2 июня.
У наших соседей с Южного Урала температура тоже совсем не летняя. В частности, в ближайшие дни мерзнуть будут жители некоторых городов Челябинской области.
Добавим, что в эти же дни в регионе сохранится чрезвычайная пожарная ситуация.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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