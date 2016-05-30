Будем мерзнуть: на Свердловскую область вновь надвигаются заморозки

Уже завтра, 31 мая, на Средний Урал прибудут заморозки. Температура в воздухе и на поверхности почвы будет составлять от 0 до -5 градусов. Холодная погода продержится в Свердловской области до 2 июня.

У наших соседей с Южного Урала температура тоже совсем не летняя. В частности, в ближайшие дни мерзнуть будут жители некоторых городов Челябинской области.

Добавим, что в эти же дни в регионе сохранится чрезвычайная пожарная ситуация.