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Новости Нижнего Тагила

Дело по факту смерти хоккеиста: медики выступили в защиту тагильского хирурга

30 мая 2018, 07:30Добавить новость
больница,медицина,Нижний Тагил,проверка,Россия,Свердловская область,смерть,Спутник,уголовное дело,хоккей
В Нижнем Тагиле пытаются обжаловать приговор хирургу Роману Уланову, которого в конце 2017 года осудили за причастность к кончине хоккеиста команды «Спутник» Сергея Симонова.

Напомним, хирурга, обвиняемого в смерти спортсмена, приговорили к двум годам ограничения свободы с запретом заниматься врачебной деятельностью.

По материалам дела, хирург провел классическую полостную операцию. Вскоре после вмешательства возникла несостоятельность швов, приведшая к обильному кровотечению из сосудов. В ходе дополнительного осмотра медик обнаружил кровотечение внутри брюшины, геморрагический шок, в связи с чем была проведена повторная лапаротомия и меры по реанимации. В ходе операции у травмированного хоккеиста произошла остановка сердца.

Эксперты уверены, что нельзя обвинять хирурга в плохой перевязке сосудов. Они утверждают, что связи «причина-следствие» между смертью тагильчанина и операцией нет. В частности, нельзя точно установить давность кровоизлияния, ведь пациент поступил к медикам с тупой травмой живота, которую получил на тренировке.

Напомним, Сергей Симонов получил травму 6 января 2016 года. После он дошел до гостиницы, где обратился к врачу команды. Поступив в первую городскую больницу, молодой человек попал на операционный стол, где через несколько часов скончался.

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