Дело по факту смерти хоккеиста: медики выступили в защиту тагильского хирурга

Напомним, хирурга, обвиняемого в смерти спортсмена, приговорили к двум годам ограничения свободы с запретом заниматься врачебной деятельностью.



По материалам дела, хирург провел классическую полостную операцию. Вскоре после вмешательства возникла несостоятельность швов, приведшая к обильному кровотечению из сосудов. В ходе дополнительного осмотра медик обнаружил кровотечение внутри брюшины, геморрагический шок, в связи с чем была проведена повторная лапаротомия и меры по реанимации. В ходе операции у травмированного хоккеиста произошла остановка сердца.





Эксперты уверены, что нельзя обвинять хирурга в плохой перевязке сосудов. Они утверждают, что связи «причина-следствие» между смертью тагильчанина и операцией нет. В частности, нельзя точно установить давность кровоизлияния, ведь пациент поступил к медикам с тупой травмой живота, которую получил на тренировке.





Напомним, Сергей Симонов получил травму 6 января 2016 года. После он дошел до гостиницы, где обратился к врачу команды. Поступив в первую городскую больницу, молодой человек попал на операционный стол, где через несколько часов скончался.