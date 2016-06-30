В Невьянском ГО перекрыт свободный доступ к озеру Таватуй: прокуратура возбудила дело против МУП

В Невьянске по коллективному обращению жителей Невьянска прошла прокурорская проверка деятельности МУП «Приозерный». В ходе проверки обнаружено несколько нарушений Кодекса об административных правонарушениях. Данное предприятие обеспечивает население города водой. При этом компания решила «разбить» на берегу озера огород. При распашке земли было допущено большое скопление мусора, захламляющего территорию берега. Кроме того, площадь, предназначенная для выращивания овощей, была обнесена забором. Это стало препятствовать попаданию людей на пляж.