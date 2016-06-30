В Невьянском ГО перекрыт свободный доступ к озеру Таватуй: прокуратура возбудила дело против МУП
МУП «Приозерный в нарушение Водного кодекса РФ лишила жителей беспрепятственного доступа к озеру, за что прокуратура Свердловской области возбудила несколько административных дел, сообщает прокуратура надзорного ведомства.
В Невьянске по коллективному обращению жителей Невьянска прошла прокурорская проверка деятельности МУП «Приозерный». В ходе проверки обнаружено несколько нарушений Кодекса об административных правонарушениях. Данное предприятие обеспечивает население города водой. При этом компания решила «разбить» на берегу озера огород. При распашке земли было допущено большое скопление мусора, захламляющего территорию берега. Кроме того, площадь, предназначенная для выращивания овощей, была обнесена забором. Это стало препятствовать попаданию людей на пляж.
Действия руководства МУП являются существенным нарушением Водного кодекса Российской Федерации. По результатам прокурорской проверки против директора предприятия возбуждены дела сразу по 4-м статьям: за самовольное занятие водного объекта, несоблюдение экологических требований, несоблюдение требований свободного доступа к водному объекту и за нарушение хозяйственной деятельности в защитной полосе водоохранной зоны. Исковые требования по ликвидации ограждения и незаконной распашке земли направлены для рассмотрения в Невьянский суд.
Напомним, в Верхней Пышме прокуратура получила жалобу об организации платного отдыха на берегу озера Балтым.
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