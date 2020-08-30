В Свердловской области подтверждено еще 120 случаев заражения коронавирусом

Выписались из больниц области 55 пациентов.
За время пандемии в Свердловской области насчитывается 25 196 заболевших, из них 19 991 выздоровели.
За прошедшие сутки не зафиксировано летальных случаев. Общая статистика смертности насчитывает 448 человек по области.
В тяжелом состоянии на текущий момент находится 89 больных, 85 из них находятся в реанимации, 45 подключены к аппаратам ИВЛ.
Пациентов в состоянии стрежней тяжести насчитывается 158 человек.
В общей сложности на территории России за сутки выявили 4980 случаев заражения, выписали 2599 человек, зафиксировано 68 летальных случаев.