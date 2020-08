В Свердловской области подтверждено еще 120 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Свердловской области COVID-19 подтверждён у 120 жителей, сообщил оперативный штаб Свердловской области.

Выписались из больниц области 55 пациентов. За время пандемии в Свердловской области насчитывается 25 196 заболевших, из них 19 991 выздоровели. За прошедшие сутки не зафиксировано летальных случаев. Общая статистика смертности насчитывает 448 человек по области. В тяжелом состоянии на текущий момент находится 89 больных, 85 из них находятся в реанимации, 45 подключены к аппаратам ИВЛ. Пациентов в состоянии стрежней тяжести насчитывается 158 человек. В общей сложности на территории России за сутки выявили 4980 случаев заражения, выписали 2599 человек, зафиксировано 68 летальных случаев.

