В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

В северной части региона температура воздуха днём составит -5 градусов, ночью до - 8 градусов. Местами столбик термометра опустится до -16 градусов. Порывы ветра усилятся до 15 м/с. Кроме того, синоптики предупреждают об установлении снежного покрова.