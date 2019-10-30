В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение
Сегодня, 16:17Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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31 октября в Свердловской области ожидаются сильный ветер, обильные снегопады и гололёд, сообщает МКУ ЕДДС Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
В северной части региона температура воздуха днём составит -5 градусов, ночью до - 8 градусов. Местами столбик термометра опустится до -16 градусов. Порывы ветра усилятся до 15 м/с. Кроме того, синоптики предупреждают об установлении снежного покрова.
При возникновении чрезвычайных ситуаций тагильчан просят звонить в ЕДДС по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.
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