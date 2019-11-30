«Откуда взять столько здоровья?!» Пройдите короткий тест, чтобы помочь своему телу

Наши специалисты подготовили тест: ответьте на несколько вопросов, а мы расскажем, как вы можете улучшить своё здоровье — залечить травму, выправить осанку и наконец-то выспаться.

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Как качок-айтишник начал бизнес в Нижнем Тагиле</div></a><a class="item metrika-goal-component" data-goal="promoright-4" href="/news/politics/27-11-2019/tipa-grafii-kak-vyzhivayut-izdatelskie-doma-nizhnego-tagila" target="_blank"><div class="photo"><img class="attachment news_item image" src="/attachments/5a82c4662bd949a92c55e5032ab4d53c00a25afc/store/fill/100/57/14dc27cc141fc7cc8724baa133ce5470c6ad317ba90dca99dd697fb42da7/new-york-times-newspaper-1159719_960_720.jpg" /></div><div class="title">Типа графии. Как выживают издательские дома Нижнего Тагила</div></a><a class="item metrika-goal-component" data-goal="promoright-5" href="/news/politics/27-11-2019/kakie-izmeneniya-v-zakonodatelstve-zhdut-rossiyan-s-1-dekabrya" target="_blank"><div class="photo"><img class="attachment news_item image" src="/attachments/4dd1883c9a50eb8727649e3ffa1506828cbaa8fb/store/fill/100/57/7167ee72f95c990f63d74c1470e87667a5fd51ecfc6b8593aa10af99a3aa/46330761104_aa95c83a8a_c.jpg" /></div><div class="title">Какие изменения в законодательстве ждут россиян с 1 декабря</div></a></div><div class="month hide"><a class="item metrika-goal-component" data-goal="promoright-1" href="/news/incident/16-11-2019/v-nizhnem-tagile-prodavets-pohischala-dengi-s-pomoschyu-ostavlennyh-pokupatelyami-chekov" target="_blank"><div class="photo"><img class="attachment news_item image" src="/attachments/244fd5d195f4856f4fdbef5df438a7d86f089606/store/fill/100/57/8c4d555e34fd97f47989add90941bee45e8f55420bf716fb22aa562ea5d9/31749298627_7518e50f7f_c.jpg" /></div><div class="title">В Нижнем Тагиле продавец похищала деньги с помощью оставленных покупателями чеков</div></a><a class="item metrika-goal-component" data-goal="promoright-2" href="/news/free_time/22-11-2019/v-ekaterinburge-pokupateli-shturmovali-ikeyu-iz-za-kollektsiey-dizaynera-louis-vuitton" target="_blank"><div class="photo"><img class="attachment news_item image" src="/attachments/35e6d5e2a243adfbc0b07f9f199335173a9ecd01/store/fill/100/57/45b361f276e818c4c408c18a12e57449f4f832af0081e2e00bf21f30c7c9/47492639471_8244e49149_c.jpg" /></div><div class="title">В Екатеринбурге покупатели штурмовали Икею из-за коллекции дизайнера Louis Vuitton</div></a><a class="item metrika-goal-component" data-goal="promoright-3" href="/news/incident/23-11-2019/v-lesu-pod-verhney-pyshmoy-nashli-mertvym-propavshego-vracha-travmatologa" target="_blank"><div class="photo"><img class="attachment news_item image" src="/attachments/754ac8d885737ea2031a56fa631c744ecd149cda/store/fill/100/57/6782ad73a58684e63112d4f56cf664bcaf30b9f6d5a3e978f891fa6b2069/48879000353_a239a7c54c_4k+%281%29.jpg" /></div><div class="title">В лесу под Верхней Пышмой нашли мертвым пропавшего врача-травматолога </div></a><a class="item metrika-goal-component" data-goal="promoright-4" href="/news/politics/26-11-2019/shipulin-vo-vremya-priema-grazhdan-v-ekaterinburge-soobschil-o-nevozmozhnosti-pomoch-im" target="_blank"><div class="photo"><img class="attachment news_item image" src="/attachments/cc0791fdcb9f6b116f80679c0a423e65901b8bfd/store/fill/100/57/d9f1845db2b26af89ca427c7c0773a54e83b5aee8b8470eb5d87fded8dd2/Screenshot_1.png" /></div><div class="title">Шипулин во время приема граждан в Екатеринбурге сообщил о невозможности помочь им</div></a><a class="item metrika-goal-component" data-goal="promoright-5" href="/news/society/28-11-2019/okazalsya-sarkoidoz-ekaterinburzhenka-otsudila-500-tysyach-rubley-za-nevernyy-diagnoz" target="_blank"><div class="photo"><img class="attachment news_item image" src="/attachments/2cf1c7ced26af1edeff8bc4321fe00839d39f1b4/store/fill/100/57/09f5be2e28b309d1c8b2cd3353c1eead0f61e1cc16547a9e8e8e6c0d678f/20191108011039-94d4cd30-me.jpg" /></div><div class="title">Оказался саркоидоз: екатеринбурженка отсудила 500 тысяч рублей за неверный диагноз</div></a></div></div></div></div><div class="read-also-container"><div class="container"><div class="read-also-component"><div class="ct-main-title">Читайте <br> также</div><div class="ct-items"><a class="ct-item metrika-goal-component" data-goal="promodown-1" href="/news/politics/27-11-2019/tipa-grafii-kak-vyzhivayut-izdatelskie-doma-nizhnego-tagila"><div class="ct-image"><img width="84" height="47" class="attachment news_item image" src="/attachments/ceb12a8b912478cecdff59f63298c79f395cb569/store/fill/84/47/14dc27cc141fc7cc8724baa133ce5470c6ad317ba90dca99dd697fb42da7/new-york-times-newspaper-1159719_960_720.jpg" /></div><div class="ct-title">Типа графии. Как выживают издательские дома Нижнего Тагила</div></a><a class="ct-item metrika-goal-component" data-goal="promodown-2" href="/news/society/23-11-2019/retsept-dolgoletiya-istoriya-odnoy-iz-stareyshih-aptek-nizhnego-tagila"><div class="ct-image"><img width="84" height="47" class="attachment news_item image" src="/attachments/4d6ac30711220cd54ffe5358eee4c9f5ec254a59/store/fill/84/47/06c8933a001bc459dcd772a798b94e5740cc5b62eaa82ed906659094bae1/V_HZC3hAMSg.jpg" /></div><div class="ct-title">Рецепт долголетия. История одной из старейших аптек Нижнего Тагила</div></a><a class="ct-item metrika-goal-component __last" data-goal="promodown-3" href="/news/health/28-11-2019/dokumenty-gotovy-glavvrach-tagilskoy-dgb-prokommentiroval-prokurorskuyu-proverku"><div class="ct-image"><img width="84" height="47" class="attachment news_item image" src="/attachments/ce6d16c9f7be1bab0aea3fdc2d6408a39075fa2d/store/fill/84/47/797bd00a51f95a253eca8d0d5b65c3023eb969916872a32d531fe6c91b2a/XXL%5B1%5D.jfif" /></div><div class="ct-title">«Документы готовы». Главврач тагильской ДГБ прокомментировал прокурорскую проверку</div></a></div></div><div id="unit_91934"><a href="http://smi2.ru/" >Новости СМИ2</a></div> <script type="text/javascript" charset="utf-8"> (function() { var sc = document.createElement('script'); sc.type = 'text/javascript'; sc.async = true; sc.src = '//smi2.ru/data/js/91934.js'; sc.charset = 'utf-8'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(sc, s); }()); </script><div class="banner-component" data-html="<script async src="https://yastatic.net/pcode-native/loaders/loader.js"></script> <script> (yaads = window.yaads || []).push({ id: "448136-1", render: "#id-448136-1" }); </script> <div id="id-448136-1"></div> "></div></div></div></section></div><script> window._io_config = window._io_config || {}; window._io_config["0.2.0"] = window._io_config["0.2.0"] || []; window._io_config["0.2.0"].push({ page_url: "https://tagilcity.ru/news/health/30-11-2019/otkuda-vzyat-stolko-zdorovya-proydite-korotkiy-test-chtoby-pomoch-svoemu-telu", page_url_canonical: "https://tagilcity.ru/news/health/30-11-2019/otkuda-vzyat-stolko-zdorovya-proydite-korotkiy-test-chtoby-pomoch-svoemu-telu", page_title: "«Откуда взять столько здоровья?!» Пройдите короткий тест, чтобы помочь своему телу", page_type: "article", page_language: "ru", article_authors: ["Антон Селиверстов"], article_categories: ["ЗДОРОВЬЕ И ЭКОЛОГИЯ"], article_subcategories: ["ЭКСКЛЮЗИВ", "НИЖНИЙ ТАГИЛ"], article_type: "Новость", article_publication_date: "Sat, 30 Nov 2019 07:28:11 GMT"});</script> </div></div></div></div></div><div class="counter-component" data-id="1972949"></div><div id='adfox_150842351870526680'></div> <script>window.Ya.adfoxCode.create({ownerId: 249448, containerId: 'adfox_150842351870526680', params: {pp: 'h',ps: 'cnac',p2: 'fraz'}});</script><div id='adfox_15084234614097607'></div> <script>window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249448,containerId: 'adfox_15084234614097607', params: {pp: 'h',ps: 'cnac',p2: 'frbz'}});</script><!--Тип баннера: article_region--> <!--Расположение: <середина страницы>--> <div id='adfox_150850929537028801'></div> <script>window.Ya.adfoxCode.create({ownerId: 249448, containerId: 'adfox_150850929537028801',params: { pp: 'h',ps: 'cnac',p2: 'fspr'}});</script> <script type="application/ld+json"> {"@context":"https://schema.org","@type":"Organization","name":"TagilCity.ru","url":"https://tagilcity.ru","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://tagilcity.ru/images/tagilcity-ru/site_logo_main.jpg"},"sameAs":["https://www.facebook.com/tagilcity/","https://twitter.com/tagilcity"],"contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","telephone":"+7 (499) 290-52-20","contactType":"customer service"},{"@type":"ContactPoint","telephone":"+7 (3435) 499-334","contactType":"customer service"}]} </script> <script type="application/ld+json"> {"@context":"http://schema.org","@type":"NewsArticle","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"https://tagilcity.ru/news/health/30-11-2019/otkuda-vzyat-stolko-zdorovya-proydite-korotkiy-test-chtoby-pomoch-svoemu-telu"},"headline":"«Откуда взять столько здоровья?!» Пройдите короткий тест, чтобы помочь своему телу","url":"https://tagilcity.ru/news/health/30-11-2019/otkuda-vzyat-stolko-zdorovya-proydite-korotkiy-test-chtoby-pomoch-svoemu-telu","description":"Как ваше здоровье? Ничего не болит? Может быть, повредились на тренировке или беспокоит старая травма? А спите хорошо? Вылечиться можно, как при помощи лекарств, так и специальных средств и физических упражнений. Но лучше не доводить до болезни, а заранее укрепить работу своего организма.","text":"Наши специалисты подготовили тест: ответьте на несколько вопросов, а мы расскажем, как вы можете улучшить своё здоровье — залечить травму, выправить осанку и наконец-то выспаться. 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