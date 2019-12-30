В Нижнетагильской городской больнице №4 появился новый ангиограф

По словам главврача больницы Константина Аникина, новый аппарат стоимостью 43 млн рублей позволит распределить поток пациентов. Теперь человек, поступивший с острым инфарктом миокарда, будет сразу же направлен для оказания медицинской помощи.

В отделении рентгенохирургических методов, где появился новый аппарат, круглосуточно проводится диагностика, экстренные и плановые операции.