В Нижнетагильской городской больнице №4 появился новый ангиограф
Сегодня, 16:39Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле в городской больнице №4 заменен ангиографический комплекс, который позволяет диагностировать заболевания, связанные с патологией сердечных сосудов, а также верхних и нижних конечностей, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам главврача больницы Константина Аникина, новый аппарат стоимостью 43 млн рублей позволит распределить поток пациентов. Теперь человек, поступивший с острым инфарктом миокарда, будет сразу же направлен для оказания медицинской помощи.
В отделении рентгенохирургических методов, где появился новый аппарат, круглосуточно проводится диагностика, экстренные и плановые операции.
Новый аппарат – более современный. Сейчас наше отделение полностью укомплектовано необходимым оборудованием. С Екатеринбургом мы на равных,отметил заведующий отделением Вадим Карасев.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей