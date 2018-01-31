Отделение детской травматологии планируют открыть в клиническом центре Нижнего Тагила
31 января, 06:35Здоровье и экология
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В Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре в скором времени может появиться отделение детской травматологии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Правительство Свердловской области заявило о готовности поддерживать любые благоприятные изменения в медицине Нижнего Тагила.
Соответствующее заявление прозвучало во время встречи губернатора Свердловской области и директора Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра Владислава Тетюхина.
В скором времени в центре планируется открытие отделения детской травматологии, сообщает «ЕТВ». Вслед за ним могут появиться проктология и кардиореабилитация. Глава региона заявил о том, что в ближайшее время отдаст указания областному правительству для проработки вопросов поддержки подобным начинаниям.
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городСвердловская областьЕвгений КуйвашевздоровьемедицинаУральский клинический лечебно-реабилитационный центрВладислав Тетюхин
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