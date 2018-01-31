Отделение детской травматологии планируют открыть в клиническом центре Нижнего Тагила

В скором времени в центре планируется открытие отделения детской травматологии, сообщает «ЕТВ». Вслед за ним могут появиться проктология и кардиореабилитация. Глава региона заявил о том, что в ближайшее время отдаст указания областному правительству для проработки вопросов поддержки подобным начинаниям.