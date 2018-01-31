Североуральская ЦГБ оштрафована за разглашение имён и диагнозов пациентов

Истории родов и диспансерные книжки рожениц легко прочитывались и датировались 1989 годом. По закону они подлежали уничтожению в 2014 году, сообщает «Уралинформбюро» .

Свердловская прокуратура оштрафовала медицинское учреждение на 25 тыс. рублей за разглашение имён и диагнозов пациентов. В соответствии с вынесенным представлением все обнаруженные документы на данный момент уничтожены.