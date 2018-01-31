Североуральская ЦГБ оштрафована за разглашение имён и диагнозов пациентов
31 января, 22:35Здоровье и экология
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Руководство центральной городской больницы Североуральска привлечено к ответственности за разглашение персональных данных пациентов.
14 октября 2017 года посторонние лица обнаружили на полу прачечной ЦГБ Североуральска медицинские документы родильного отделения.
Истории родов и диспансерные книжки рожениц легко прочитывались и датировались 1989 годом. По закону они подлежали уничтожению в 2014 году, сообщает «Уралинформбюро».
Свердловская прокуратура оштрафовала медицинское учреждение на 25 тыс. рублей за разглашение имён и диагнозов пациентов. В соответствии с вынесенным представлением все обнаруженные документы на данный момент уничтожены.
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