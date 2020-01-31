В России зафиксированы первые случаи заражения китайским коронавирусом
Сегодня, 18:46Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В России зафиксированы два случая заболевания китайским коронавирусом. Об сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет Лайф.
Коронавирус зафиксирован в Тюменской области и Забайкалье, заболевшие являются гражданами Китая. Их состояние оценивается как стабильное.
Напомним, в Китае число заболевших новым коронавирусом приближается к восьми тысячам. На сегодняшний день умерло 213 человек.
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