В России зафиксированы первые случаи заражения китайским коронавирусом

Коронавирус зафиксирован в Тюменской области и Забайкалье, заболевшие являются гражданами Китая. Их состояние оценивается как стабильное.

Напомним, в Китае число заболевших новым коронавирусом приближается к восьми тысячам. На сегодняшний день умерло 213 человек.