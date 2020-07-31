«Есть у Запорожца подушки безопасности?». Больные места медучреждений Нижнего Тагила

Редакция TagilCity.ru выясняла, почему в Нижнем Тагиле так редко строят новые медицинские объекты.

Новые здания — не для всех За последнее десятилетие во втором по значимости городе Свердловской области появилось всего несколько новых зданий медицинских учреждений. При этом за счет областного или федерального бюджетов не построено ни одно здание целиком. Лишь часть средств из 862 млн рублей, потраченных на строительство Перинатального центра (открыт в 2010 году), была выделена из бюджета региона. Также в строительство современного здания, которое принимает рожениц не только из Нижнего Тагила, но и из Горноуральского городского округа, вкладывались деньги из бюджета Нижнего Тагила, еще часть — инвестиции ЕВРАЗ НТМК.

Еще одно новое здание медицинского учреждения — поликлиника УВЗ в Дзержинском районе — открылось в 2018 году, построено оно было на средства дочернего предприятия «Ростеха». Медучреждение ведомственное и направлено на обслуживание пациентов из числа сотрудников предприятия.

В Тагилстроевском районе города новый медицинский объект появился благодаря частному инвестору Владиславу Тетюхину, который вложил в строительство и оборудование УКЛРЦ большую часть денег из бюджета в 5,5 млрд рублей, также часть средств поступила от правительства региона. Центр им. Тетюхина является частной компанией и приемы специалистов платные, часть услуг населению оказывается бесплатно при наличии квот от Минздрава.

Остальные медицинские учреждения в Нижнем Тагиле, появившиеся за последние годы, являются частными организациями, работающими на коммерческой основе. Государственные учреждения принимают пациентов в зданиях, построенных еще в 20-м веке.

Тагильские больницы, учреждения в большинстве своем построены еще 20, 30, 40, 50, а некоторые 60-70 лет назад. Например, 4 больница — больничный городок — строилась параллельно, как НТМК появился (в 2020 году комбинат отметил 80-летие, прим. ред.), надо было лечить рабочих и их семьи. Зданиям этим сколько лет? Время — оно же неумолимо движется вперед и показывает, что нужны шаги по обновлению, либо по существенному обновлению. В качестве таких вариантов и ремонт, и капитальный ремонт, и реконструкции, и строительство новых зданий,рассказывает депутат Законодательного собрания Свердловской области и известный хирург Вячеслав Погудин.

Возрастные проблемы Солидный возраст помещений, в которых располагаются тагильские больницы, оголяет массу проблем. Часть из них связана с физически устаревшим фондом, что регулярно становится поводом для новостей. Упавший потолок в раздевалке процедурной женской консультации на Вагонке и другие катаклизмы в здании стали поводом для переезда учреждения в поликлинику. Прием пациентов поликлиники при Демидовской горбольнице и по сей день проводится в здании постройки начала 20-го века. Чуть моложе — детская поликлиника на ул. Карла Маркса.

Здание бывшей женской консультации на Вагонке

При этом состояние медучреждений влечет за собой претензии к их руководству не только у пациентов. Регулярные проверки надзорных органов также выявляют ряд нарушений, причем часть из них устранить невозможно.

Постоянно меняется нормативная база, ужесточаются требования со стороны надзорных органов. Это в общем-то правильно, но надо понимать, что невозможно применять требования сегодняшней нормативной базы к зданиям постройки 1937 года или как у нас на Карла Маркса поликлиника — 60-х годов. Невозможно, они просто не выдержат. Как может «Запорожец» соответствовать экологическим стандартам euro-6? И есть у него подушки безопасности?говорит главный врач Детской городской больницы Дмитрий Клейменов.

3 «Не детские проблемы»: фоторепортаж из детской поликлиники в Нижнем Тагиле Фото Потрескавшиеся стены, щели в окнах, заплатки на линолеуме: редакция TagilCity.ru посетила детскую поликлинику на ул. Карла Маркса, 36 в Нижнем Тагиле.

Часть зданий, в которых располагаются медицинские учреждения города, изначально не подразумевались как поликлиники или больницы. В прошлые годы — во время демографической ямы — детские сады в Нижнем Тагиле отдавались под другие объекты, в то числе и медицинские.

Детских стационаров вообще нет, чтобы они были расположены в профильных учреждениях. Есть приспособленные здания, в которых изначально не предполагалось размещения медицинских учреждений. Например, детская больница на Коминтерна — это общежитие бывшее, на Кузнецкого — тоже общежитие, которое строили работники ВГОКа по выходным, на субботниках. На Карла Либкнехта стационар — это проект детского сада,объясняет главврач ДГБ.

Больница, в которой я длительное время был главным врачом и 20 лет детских хирургом, — на Кузнецкого- была построена с ноля. Переехали мы туда в 1976 году. Строил ее ВГОК, спасибо им, это была мощная поддержка, в тот редкий период, когда предприятие, министерство промышленности вкладывали свои средства. Но изначально это был проект круглосуточного детского санатория для реабилитации детей. Получить надо было в итоге больницу с тремя профилями — ЛОР-отделение с операционными, нефрология и детская хирургия на 60 коек. Для этого надо было сразу же в проект вносить изменения: вместо палат и комнат создавать операционные, предоперационные. Так не должно быть, должны больницы строиться с первоначальной задачей и проектироваться именно так. Не перестраивать, не перередактировать эти проекты, а строить по проектам больницы,вспоминает Вячеслав Погудин.

Фото: 1Mediainvest.ru

Тупиковые ограничения Такие переделанные здания в итоге не позволяют медикам реализовывать часть необходимых мероприятий. Не приходится говорить и об адаптивности среды: лифты, пандусы и другие важные для людей с ОВЗ элементы в таких помещениях зачастую в принципе реализовать нельзя.

Невозможно технически установить лифты широкие, проходы широкие в коридорах, чтобы люди могли подниматься на другие этажи на колясках. Из-за переходов, лестниц в здании, например, отсутствует возможность изолировать больных, отсутствует создание каких-то автономных подразделений, отделений, которые на случай даже пандемии невозможно перекрыть, — по санитарным правилам, рассказывает Дмитрий Клейменов.

В Отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила говорят, что в медучреждениях города действительно есть различные несоответствия современным стандартам безопасности. В частности, за 2019 год выявлен ряд нарушений капитального характера.

Не соответствуют требованиям пожарной безопасности размеры ряда эвакуационных выходов, не обеспечена требуемая ширина путей эвакуации. Поэтажные коридоры не отделены от лестничных клеток,включает в себя перечень претензий Пожнадзора.

Фото: 1Mediainvest.ru

В итоге больницы получают штрафы и предписания на устранение нарушений. Надзорные органы планируют новые проверки, чтобы проконтролировать исполнение требований. А больницы получают новые штрафы и ничего не могут с этим поделать.

Куда уходят деньги Финансирование государственных медицинских учреждений осуществляется из бюджета региона и федеральной казны. Обратиться за помощью к городу больницы не могут, даже депутатские миллионы тратить на местные больницы запрещено:

Взаимодействие с городскими депутатам у нас идет в виде моральной поддержки. Есть депутатские миллионы, но они не могут их тратить на областные учреждения, поэтому они их тратят на детские площадки, качели и так далее, рассказывают медики.

Сейчас в Нижнем Тагиле проводится ряд ремонтов медицинских учреждений. В частности, реконструкция родильного дома в Дзержинском районе города.

Идет внутренняя перепланировка помещений, создаются в соответствии с сегодняшними требованиям. По сути это будет второй по величине роддом, второй перинатальный центр у нас в Нижнем Тагиле. И это здорово, потому что это современные условия для будущих мам и новорожденных,говорит депутат Вячеслав Погудин.

Фото: 1Mediainvest.ru

Коснулся капитальный ремонт и еще одной тагильской больницы для взрослых — Демидовской городской. В ведении учреждения — несколько зданий, часть из них также нуждается в финансировании ремонтных работ.

В настоящее время в нашем учреждении ведётся капитальный ремонт двух крупных отделений: первое хирургическое отделение и отделение гастроэнтерологии, рассказал TagilCity.ru главный врач Демидовской горбольницы Сергей Овсянников.

На реализацию каких-либо проектов больницам требуется время — деньги из бюджетов поступают не сразу и далеко не на все цели. Подготовка документации, прохождение государственной экспертизы — это отдельное направление деятельности для администрации любого медучреждения.

Есть программа по оборудованию, по оснащению амбулаторных поликлинических подразделений. В течение последних 2-3 лет мы получаем много оборудования для амбулаторных подразделений, но стационары остаются чуть забыты. Деньги на ремонты не выделяются как таковые. Если мы, допустим, планируем ремонт кровли, мы составляем документацию техническую, составляем проект, смету. Проходит это проверку в госэкспертизе, сколько госэкспертиза утвердит нам — с этой суммой и документами мы обращаемся в Минздрав за деньгами. Если у нас потекла крыша — мы ее враз не отремонтируем, это такой длительный процесс,объясняет Дмитрий Клейменов.

Фото: 1Mediainvest.ru

При этом даже небольшие ремонты больницы стараются делать с максимальной пользой для персонала и пациентов — объемы финансирования не дают разгуляться.

Мы можем сделать какой-то текущий ремонт, небольшой, косметический, но сделать капитальный ремонт — для этого нужно дополнительное финансирование. Важно относиться к этому не как к чужому, а как к своему. Если мы ремонтируем что-то у себя дома, мы всегда хотим, чтобы это обязательно было с пользой, с толком, а не просто деньги на ветер. Поэтому мы стараемся у себя в учреждениях это делать также рачительно и бережливо: это наше, нам с этим жить и работать, поясняет главный врач Детской горбольницы.

Недостаток финансирования медицинских объектов Нижнего Тагила отмечает и депутат ЗакСо Вячеслав Погудин:

В системе здравоохранения год от года увеличиваются объемы ассигнования и финансирования, но, безусловно, их не достаточно для того, чтобы обновить материально-техническую базу, конечно, нужно делать это более активно, но для этого иметь больше средств. И в ремонты вкладывать все равно приходится, и в этом министерство трудно осудить, потому что необходимо поддерживать состояние зданий.

Спасти интересы пациентов Еще один дефицит, который испытывают тагильские медучреждения, связан с нехваткой площадей. Части медучреждений приходится принимать больше пациентов, чем на то были рассчитаны мощности зданий. Причем связано это не только с пандемией коронавируса, но и с расширением функционала учреждений, рассказывает Дмитрий Клейменов:

Детские поликлиники на Окунева и на Черных работают с большей нагрузкой, у них посещений значительно больше, чем было рассчитано по проекту. Обслуживание населения в Детской городской больнице в пределах 70-72 тысяч, что сопоставимо с Верх-Исетским районом Екатеринбурга. Сейчас поликлиника — это тоже такой госпиталь многопрофильный, в котором расположены и социальные, и диагностические, и лабораторные службы. Разместить их как положено просто не возможно — не хватает площадей и мощностей, возможностей технических для подключения. Стараться что-то отремонтировать — это временная мера, но всё-таки необходимо строить новые объекты и строить с запасом, с прицелом на будущее время.

Решением проблемы с детскими медучреждениями собеседники редакции видят в строительстве многопрофильной больницы. Одним из важнейших аргументов в пользу этого проекта медики называют интересы юных пациентов и их родителей.

Сейчас травматологическая помощь и помощь хирургическая травмированным детям более старшего возраста (после 3 лет) оказывается во взрослых травматологических отделениях. Можете представить, что ребенок находится в травмотделении среди взрослых пациентов?говорит Вячеслав Погудин.

Депутат приводит в пример ситуацию, когда после попадания в порядке экстренной помощи в приемное отделение учреждения уточнение диагноза вынуждает переместить юного пациента в другое здание:

Когда выясняется профиль заболевания или само заболевание требует перемещения пациента в другое отделение — это происходит не на лифте с одного на другой этаж, а приходится транспортировать ребенка в другой район города. Это сопряжено с неудобством для пациента, для мамы. Это разобщение подразделений, когда они находятся не в единой системе.

Фото: 1Mediainvest.ru

Такая разобщенность сказывается на качестве и скорости оказания медицинских услуг, а также последующем наблюдении пациента. Когда все специалисты находятся в одном здании, можно решать многие вопросы гораздо оперативнее и эффективнее, считает Вячеслав Погудин.

Поэтому она так и называется — многопрофильная больница: это единый коллектив, это взаимодействие. Врачи разного профиля смогут эффективнее действовать в интересах пациентов — когда они ежедневно имеют возможность обсуждать каждый со своей точки зрения, как специалист — нефролог, гастроинтеролог, аллерголог. Они консультируют прямо тут же, переходя с одного этажа на другой к ребенку. Проводится консилиум. Организационно сам лечебный процесс многопрофильной больницы выстроен эффективно, правильно — так как и должно работать учреждение.

Тажке более эффективно в таком многопрофильном учреждении происходит и наблюдение пациента специалистами узкого профиля после лечения, его реабилитация и консультирование.

Фото: 1Mediainvest.ru

Медики отмечают, что консолидация специалистов всех направлений в современном учреждении даст положительный эффект и в вопросах персонала. Работа в комфортных условиях, на новейшем оборудовании повысит интерес профессионалов к учреждению и абитуриентов к медицинской сфере в принципе.

Фигура врача — это восполнение дефицита медицинских работников врачей и медсестер, это номер один задача. Современные технологичные условия, соответствующие сегодняшним требованиям, возможностям техническим: размещение современной аппаратуры, противоэпидемические условия, комфортные условия для пациентов — и для медицинского персонала это один из решающих факторов [при выборе учреждения], уверен Вячеслав Погудин.

Фото: 1Mediainvest.ru

От строительства многопрофильной больницы депутат видит и значимый экономический эффект. Загрузка медицинской техники работой позволит увеличить объемы и скорость диагностики.

С одной стороны, мы имеем возможность не дублировать медицинское оборудование по разным учреждениям города, с другой — можно ставить это оборудование в режим большой нагрузки и эффективной работы на все отделения. Например, какой-то диагностический аппарат в этом режиме в одном учреждении начинает работать на 10-15 отделений в режиме 2-х или 3-х сменной работы. Это колоссальный эффект даже экономический!

Фото: 1Mediainvest.ru

В планах — до конца 2020 года разработать новый проект детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле, строительство которой было запланировано на ГГМ еще в середине 90-х годов. За время, пока город не получал средства на реализацию проекта, изменились многие требования и нормативы к подобным зданиям. А это означает новые расходы на проектную документацию и перенос сроков начала строительства.

Сегодня идёт проектирование больницы вновь, потому что первоначальный проект создавался с 1995 года, конечно изменялся. Но сегодня изменились и требования, и санитарные нормы, и технологические нормы. Сейчас Минздрав этим занимается, и я в этой рабочей группе, для того чтобы ускорить всё-таки этот процесс и затем приступить уже к воплощению строительства. Я убеждён, что это все равно свершится, потому что другого варианта нет, дальнейшего развития мы хотим, в таком крупнейшем городе изменить ситуацию, а не в сегодняшних условиях детей лечить. Самое главное — выйти из земли и начинать строить. Сегодня 21 век и мы должны уже не только думать, но и создавать необходимые условия для наших детей,уверен Вячеслав Погудин.