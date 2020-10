На встрече жителей Баранчинского с УГМК решили вопрос об изменении проекта карьера

30 октября в поселке Баранчинский прошла встреча местных жителей с представителями АО «Святогор», который входит в холдинг УГМК. В ходе собрания руководство компании ответило на вопросы баранчинцев, касаемых строительства медно-ванадиевого рудника, и выслушало пожелания по проекту обогатительной фабрики.

На встречу пришли более 100 человек. Главной претензией владельцев дачных участков рядом с поселком стало то, что по проекту граница отвалов проходит в 197 метрах от крайних домов. Мы купили этот сад, чтобы ребенок с астмой мог дышать свежим воздухом. А теперь и здесь под боком будет эта грязь. Мы хотим, чтобы наши сады оставались в экологически чистой зоне. Требуем перенести карьер как можно дальше от участков,выступила на собрании жительница Нижнего Тагила. Жители Баранчинского Photo: TagilCity.ru По словам заместителя директора по горному производству АО «Святогор» Алексея Бачурина, после замечаний в проект уже внесли изменения и зону отвалов породы перенесли. Проблема была в том, что расстояние от отвалов до коллективных садов, указанное в документации, 200 метров. Мы учли конструктивные предложения людей и перенесли данные отвалы еще на 500 метров,отметил Бачурин. Заместитель директора по горному производству АО «Святогор» Алексей Бачурин Photo: TagilCity.ru Кроме того, у жителей поселка возникли вопросы по поводу обогатительной фабрики. Они просят перенести ее как можно дальше от населенных пунктов или вовсе отказаться от ее строительства. Баранчинцы обеспокоены, что процесс обогащения руды будет загрязнять воздух, а сточные воды с фабрики сливаться в ближайшие водоемы. Все загрязнения польются в нашу воду. В воздух будут выбрасываться 40 загрязняющих веществ. Эти места превратятся в безжизненный пустырь. Давайте подумаем о наших детях. Что мы им оставим после себя?возмутился житель Баранчинского. Представители УГМК заверили жителей, что сбросов сточных вод в реки не будет. У нас предусматриваются очистные сооружения, через которые будет проходить вода с обогатительной фабрики. Эта же вода будет запускаться обратно в цикл работы фабрики. Проект предусматривает практически полное отсутствие сброса сточных вод в реки, рассказал Алексей Бачурин. По поводу предложения заниматься обработкой руды на уже существующем медеплавильном заводе в Красноуральске и полного отказа от строительства обогатительной фабрики представители УГМК ответили, что данный вариант пока не рассматривался, но будет учтен. Проект карьера Photo: TagilCity.ru Также в беседе с баранчинцами представители добывающей компании рассказали, что новый карьер даст 1500 рабочих мест со средней зарплатой в 54 тысячи рублей. Ведутся переговоры с Баранчинским электромеханическим техникумом на подготовку кадров по десяткам направлений для обогатительного производства. После завершения обучения студенты получат преимущество трудоустройства. Окончательный проект разработки третьей очереди Волковского рудника утвердят после прохождения всех госэкспертиз и общественных слушаний, которые назначены на 3 ноября. Все изменения будут внесены с учетом пожеланий местных жителей, отметили представители УГМК. Напомним, ранее владельцы садовых участков рядом с Баранчинским создали петицию против строительства рудника. Садоводы и местные жители были обеспокоены экологической обстановкой. Позже к ним обратился глава Кушвинского ГО Михаил Слепухин. Он призвал баранчинцев к конструктивному диалогу и предложил посмотреть на перспективы развития населенных пунктов. Глава Кушвинского ГО призвал жителей Баранчи к конструктивному диалогу

