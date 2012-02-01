58 жителей Европы умерли от небывалых морозов

Греческие школьники сегодня ушли на незапланированные каникулы: на Средиземноморье обрушились снегопады. Температура воздуха при этом стремительно падает и достигает непривычных для теплой Греции минус 14.

Не работают детские учреждения в нескольких регионах страны, в том числе в Афинах - перебои с водой, замерзают трубопроводы. Большинство автомобильных дорог не успевают расчищать от снега, и они перекрыты высокими сугробами. Тем, у кого нет машины, приходится еще труднее: с ног сбивает порывистый ветер.

К морозу пытаются привыкнуть жители и остальной Европы. В Германии и Франции заработали передвижные отряды, которые раздают теплую одежду и отогревают замерзающих бездомных горячей едой.