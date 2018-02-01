12 лет тюрьмы грозит обвиняемому в ограблении разносчика пенсий тагильчанину (ФОТО)
В Нижнем Тагиле завершено расследование уголовного дела, которое было возбуждено после вооруженного ограбления доставщика пенсий. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.
Инцидент произошел 24 ноября 2017 года: двое грабителей совершили вооруженное нападение на разносчика пенсий. Тогда полицейским удалось задержать одного из нападавших, он находился под стражей весь период расследования дела.
Второму мужчине удалось сбежать с деньгами. По словам представителя ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, второго нападавшего в ходе расследования задержать не удалось. Материалы по уголовному делу в отношении него будут расследоваться отдельно.
Как пояснил полковник Горелых, во время розыскных мероприятий полицейские нашли тайник, где хранилось украденное. Деньги, которые пенсионеры не получили по вине грабителей, были в итоге им возвращены.
Сейчас обвинительное заключение в отношении задержанного отправлено на рассмотрение в суд. За разбой тагильчанину грозит до 12 лет лишения свободы.
Фото: В.Н. Горелых
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