12 лет тюрьмы грозит обвиняемому в ограблении разносчика пенсий тагильчанину (ФОТО)

Инцидент произошел 24 ноября 2017 года: двое грабителей совершили вооруженное нападение на разносчика пенсий. Тогда полицейским удалось задержать одного из нападавших, он находился под стражей весь период расследования дела.

Второму мужчине удалось сбежать с деньгами. По словам представителя ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, второго нападавшего в ходе расследования задержать не удалось. Материалы по уголовному делу в отношении него будут расследоваться отдельно.

Как пояснил полковник Горелых, во время розыскных мероприятий полицейские нашли тайник, где хранилось украденное. Деньги, которые пенсионеры не получили по вине грабителей, были в итоге им возвращены.

Сейчас обвинительное заключение в отношении задержанного отправлено на рассмотрение в суд. За разбой тагильчанину грозит до 12 лет лишения свободы.

Фото: В.Н. Горелых