Прострелили 4 колеса: водитель в Екатеринбурге пытался скрыться от ГИБДД (ВИДЕО)

ДПС обнаружили машину на перекрестке улиц 40 лет Октября-Уральских Рабочих. На требования инспекторов прижаться к обочине водитель продолжил мчаться в сторону ул. Кировградской, не обращая внимания на запрещающие сигналы светофоров.

Погоня прекратилась во дворе одного из домов в Медицинском переулке. Нарушитель остановился, но выйти отказался. Он был предупрежден о применении оружия, однако попытался уехать снова. Сотрудники ГИБДД совершили два предупредительных выстрела, но преследование прекратилось только тогда, когда иномарке прострелили все четыре колеса.