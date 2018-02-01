Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Прострелили 4 колеса: водитель в Екатеринбурге пытался скрыться от ГИБДД (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Прострелили 4 колеса: водитель в Екатеринбурге пытался скрыться от ГИБДД (ВИДЕО)

1 февраля, 16:00ПроисшествияНаталья Саламатова
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»