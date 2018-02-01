Прострелили 4 колеса: водитель в Екатеринбурге пытался скрыться от ГИБДД (ВИДЕО)
1 февраля, 16:00ПроисшествияНаталья Саламатова
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В столице Урала в ночь с 30 на 31 января сотрудники ГИБДД были вынуждены начать стрельбу по колесам автомобиля «Nissan Qashqai», за рулем которого сидел нетрезвый мужчина.
ДПС обнаружили машину на перекрестке улиц 40 лет Октября-Уральских Рабочих. На требования инспекторов прижаться к обочине водитель продолжил мчаться в сторону ул. Кировградской, не обращая внимания на запрещающие сигналы светофоров.
Погоня прекратилась во дворе одного из домов в Медицинском переулке. Нарушитель остановился, но выйти отказался. Он был предупрежден о применении оружия, однако попытался уехать снова. Сотрудники ГИБДД совершили два предупредительных выстрела, но преследование прекратилось только тогда, когда иномарке прострелили все четыре колеса.
В крови водителя было обнаружено 1,3 промилле алкоголя. На данный момент идет расследование. На нарушителя будет заведено шесть административных дел, сообщает "Вечерний Екатеринбург".
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