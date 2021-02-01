Сначала стрелял в воздух: уральский инспектор ГИБДД прострелил ногу пассажиру машины

Сначала стрелял в воздух: уральский инспектор ГИБДД прострелил ногу пассажиру машины

Сегодня, 15:05ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
На Урале инспектор ГИБДД применил табельное оружие против пассажира Renault Logan. Перед этим, полицейский сделал пять предупредительных выстрелов в воздух.

Инцидент произошел 29 января в селе Чеболтасово Туринского района Свердловской области. Экипаж ДПС остановил Renault Logan, за рулем оказался пьяный водитель. В салоне автомобиля было двое пассажиров.

Когда инспекторы начали оформлять нетрезвого водителя, он попытался сбежать,рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

При этом пассажиры стали избивать полицейских по лицу и телу. После этого один из полицейских был вынужден применить табельное оружие и прострелил ногу пассажиру.

В Следственном комитете Свердловской области против пассажиров автомобиля завели уголовное дело по статье 318 (применение насилия в отношении представителя власти). На пьяного водителя составили административный протокол.

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