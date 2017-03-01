Судебный пристав-исполнитель заплатит штраф 5 тыс. рублей за неисполнение своих обязанностей в Свердловской области

В ноябре 2015 года в службу судебных приставов обратился представитель одного из банков с заявлением об аресте имущества должника. Документ был передан сотруднику УФССП.

В соответствии с КоАП РФ, ответ заявителю должен был поступить в течение 30 дней. При этом прошло более указанного срока, а ответ на заявление не был составлен и отправлен.

Прокуратура провела проверку в отношении судебного пристава-исполнителя и выявило нарушение в работе сотрудника, связанное с рассмотрением заявлений граждан.

По результатам прокурорской проверки было направлено исковое заявление в мировой суд, который принял решение – взыскать с судебного пристава штраф в размере 5 000 рублей.