Судебный пристав-исполнитель заплатит штраф 5 тыс. рублей за неисполнение своих обязанностей в Свердловской области
1 марта 2017, 15:35Происшествия
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За ненадлежащее рассмотрение обращений граждан судебный пристав УФССП Верхней Салды оштрафована на 5 000 рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ноябре 2015 года в службу судебных приставов обратился представитель одного из банков с заявлением об аресте имущества должника. Документ был передан сотруднику УФССП.
В соответствии с КоАП РФ, ответ заявителю должен был поступить в течение 30 дней. При этом прошло более указанного срока, а ответ на заявление не был составлен и отправлен.
Прокуратура провела проверку в отношении судебного пристава-исполнителя и выявило нарушение в работе сотрудника, связанное с рассмотрением заявлений граждан.
По результатам прокурорской проверки было направлено исковое заявление в мировой суд, который принял решение – взыскать с судебного пристава штраф в размере 5 000 рублей.
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