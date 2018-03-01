Двое пятиклассников ушли из дома и пропали в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Сотрудники нижнетагильской полиции разыскивают двоих школьников, которые днем 28 февраля ушли из дома и не вернулись. Это 12-летний Александр Лаптев и 11-летний Владимир Молодых, ученики 5-го класса школы №41.

Рост Александра около 140 см, у него курносый нос и косоглазие на левый глаз, короткие светлые волосы. Мальчик худощавый, картавит. Он был одет в сине-черную куртку, темную шапку, черные штаны и темные шнурованные ботинки.

Владимир тоже худощавый, ростом около 1,4 м, у него русые волосы и короткая стрижка. Особые приметы – оттопыренные уши и заикание. На нем была темно-синяя куртка с мехом, черные брюки, серо-синяя шапка и высокие черные кроссовки. При нем была серая школьная сумка.

Подростки раньше уже уходили из дома, они могут находиться в одном из торговых центров города. Полицейские просят тех, кто видел пропавших мальчиков, позвонить по телефонам 8(3435)97-68-318 или (3435)97-68-02.

Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»