В Екатеринбурге волонтеры-мошенники наживаются на детях (ФОТО)

К руководителю Нижнетагильского фонда «Живи, малыш» Егору Бычкову на улице в Екатеринбурге подошла дама с коробочкой для пожертвований. Судя по надписи на майке, она являлась волонтером благотворительного фонда «Чистые сердца». Женщина проводила акцию по сбору средств у неравнодушных свердловчан для проекта «Живи, малыш», который направлен на лечение больных детей.

Бычков поинтересовался, относится ли эта акция к фонду «Живи, малыш». Услышав положительный ответ, тагильчанин обвинил женщину в мошенничестве. Кроме того, Бычков предупредил свердловчан на своей странице в соцсети, что никакого отношения к его фонду попрошайки не имеют.

Подтвердила эту информацию и руководитель организации «Чистые сердца» Светлана Попова. Она заявила, что лжеблаготворительностью занимается бывшая сотрудница фонда. По её словам, женщина подделывала подписи, чтобы собирать денежные средства от имени «Чистых сердец». За это мошенницу уволили. Но, как оказалась, она продолжила заниматься поборами на улицах Екатеринбурга.

Светлана Попова уже написала заявление в полицию. Оперативники, в свою очередь, рекомендуют свердловчанам быть бдительными и сообщать о волонтерах-мошенниках полицейским.