В Нижнем Тагиле водителя автокрана будут судить за пьяную езду
Пьяные водители продолжают мелькать в дорожных сводках Свердловской области. Вчера TagilCity.ru рассказывал о лишении водительских прав тагильского адвоката, который минимум дважды садился за руль авто под градусом. На этот раз перед судом предстанет водитель из Екатеринбурга.
На трассе под Нижним Тагилом, вблизи поселка Горноуральский, сотрудники ДПС остановили пьяного водителя автокрана. Это случилось еще в конце прошлого года. А сейчас уголовное дело передано в суд.
Сообщил о подозрительном грузовике неравнодушный пенсионер-автолюбитель. За 10 минут до задержания он подъехал к дорожным инспекторам и рассказал, что в сторону Екатеринбурга на большой скорости несется автокран. При этом, грузовик мотает из стороны в сторону.
Наряд ДПС остановил нарушителя. Медицинское освидетельствование показало – водитель пьян. Оказалось, что мужчина уже садился за руль нетрезвым и на два года лишался прав. В феврале 2015-го водительское удостоверение ему вернули. Однако по закону автомобилист считается подвергнутым наказанию за пьяную езду еще в течение года.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru