В Нижнем Тагиле водителя автокрана будут судить за пьяную езду

На трассе под Нижним Тагилом, вблизи поселка Горноуральский, сотрудники ДПС остановили пьяного водителя автокрана. Это случилось еще в конце прошлого года. А сейчас уголовное дело передано в суд.

Сообщил о подозрительном грузовике неравнодушный пенсионер-автолюбитель. За 10 минут до задержания он подъехал к дорожным инспекторам и рассказал, что в сторону Екатеринбурга на большой скорости несется автокран. При этом, грузовик мотает из стороны в сторону.

Наряд ДПС остановил нарушителя. Медицинское освидетельствование показало – водитель пьян. Оказалось, что мужчина уже садился за руль нетрезвым и на два года лишался прав. В феврале 2015-го водительское удостоверение ему вернули. Однако по закону автомобилист считается подвергнутым наказанию за пьяную езду еще в течение года.