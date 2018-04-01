Водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими на Балакинской в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
В Нижнем Тагиле вечером 1 апреля произошло серьезное ДТП, в котором пострадали люди. Участниками дорожного происшествия стали ВАЗ-2111 и Nissan Sunny.
Авария случилась на улице Балакинская у дома №59 примерно в 18:50. 26-летний водитель за рулем отечественного авто двигался в сторону улицы Перова, как вдруг выехал на встречную полосу. В это время по дороге ехала иномарка, за рулем которой находилась 38-летняя тагильчанка. Произошло столкновение.
В аварии пострадала женщина и ее 7-летний пассажир. У ребенка диагностировали ушиб мягких тканей лица, у автоледи был зафиксирован ушиб грудной клетки. Обоих пациентов уже отпустили домой, сообщают в отделении пропаганды ГИБДД. Добавим, ребенок находился в детском автокресле.
Очевидцы ДТП, которые остановились помочь, рассказали, что автоледи после аварии находилась без сознания: из машины ее, нарушая правила оказания помощи, вытащили пассажиры ВАЗа. Тагильчане уверены, что водитель был в нетрезвом состоянии.
В ГИБДД сообщили, что у молодого человека за рулем ВАЗа не было права на управление авто.
Видео: «Тагил-ТВ»
Фото: отделение пропаганды ГИБДД
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