Водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими на Балакинской в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Авария случилась на улице Балакинская у дома №59 примерно в 18:50. 26-летний водитель за рулем отечественного авто двигался в сторону улицы Перова, как вдруг выехал на встречную полосу. В это время по дороге ехала иномарка, за рулем которой находилась 38-летняя тагильчанка. Произошло столкновение.

В аварии пострадала женщина и ее 7-летний пассажир. У ребенка диагностировали ушиб мягких тканей лица, у автоледи был зафиксирован ушиб грудной клетки. Обоих пациентов уже отпустили домой, сообщают в отделении пропаганды ГИБДД. Добавим, ребенок находился в детском автокресле.

Очевидцы ДТП, которые остановились помочь, рассказали, что автоледи после аварии находилась без сознания: из машины ее, нарушая правила оказания помощи, вытащили пассажиры ВАЗа. Тагильчане уверены, что водитель был в нетрезвом состоянии.

В ГИБДД сообщили, что у молодого человека за рулем ВАЗа не было права на управление авто.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД