Жительница Екатеринбурга села в машину «Яндекс.Такси» и пропала

25 марта в 11 часов утра Мошева Елена Владимировна вызвала «Яндекс.Такси» и уехала в неизвестном направлении. С того момента о пропавшей женщине нет никакой информации на протяжении недели.

Как сообщает «Новый день», родственники подали заявление в полицию, однако никаких данных до сих пор нет. Одета пропавшая женщина была в длинный зелёный пуховик с серым мехом. По поводу комментариев от службы поддержки «Яндекс.Такси» по поводу исчезновения Елены Владимировны ничего не известно.

24 марта поступила информация о том, что ссора между водителем «Яндекс.Такси» и пассажирами закончилась поножовщиной. В этот же день другой водитель, со слов пассажирки, брызнул ей в лицо газовым баллончиком.