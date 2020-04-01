Житель Тагила «пошутил» о коронавирусе в магазине. Теперь с ним разбирается полиция
Полиция Нижнего Тагила проводит проверку по инциденту в магазине «Магнит» на улице Пархоменко, где неизвестный мужчина, по словам очевидцев, якобы распространял недостоверную информацию о коронавирусе.
Как рассказывают покупатели, в очереди на кассе молодой человек приставал к ним и продавцам с разговорами о дефиците медицинских масок и перчаток и рассказывал о недавнем путешествии в Европу, где также идёт эпидемия.
Инцидент произошёл утром 1 апреля. После случившегося полицейские начали обход близлежащих домов. Как сообщают в ММУ МВД «Нижнетагильское», ведомство проводит проверку, личность мужчины уже установлена — уже известно, что он точно не выезжал из России в недавнее время.
Напомним, в России введена ответственность за распространение недостоверной информации о коронавирусе. Так, в Озерске на 30 тысяч рублей оштрафовали женщину за публикацию в соцсети непроверенной информации о вирусе. 31 марта Госдумой принят закон об уголовного наказания за нарушение карантина. В нём также предусмотрены меры наказания за распространение ложной информации в России о коронавирусе.