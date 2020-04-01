Житель Тагила «пошутил» о коронавирусе в магазине. Теперь с ним разбирается полиция

Как рассказывают покупатели, в очереди на кассе молодой человек приставал к ним и продавцам с разговорами о дефиците медицинских масок и перчаток и рассказывал о недавнем путешествии в Европу, где также идёт эпидемия.

Инцидент произошёл утром 1 апреля. После случившегося полицейские начали обход близлежащих домов. Как сообщают в ММУ МВД «Нижнетагильское», ведомство проводит проверку, личность мужчины уже установлена — уже известно, что он точно не выезжал из России в недавнее время.