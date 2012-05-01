Торопились в кино, а попали в ДТП - в Нижнем Тагиле Тойота столкнулась с ВАЗом (ФОТО)
1 мая 2012, 18:19Происшествия
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29 апреля днем на пересечении улиц Ломоносова и Первомайской в центре Нижнего Тагила столкнулись два автомобиля. В результате аварии никто серьезно не пострадал, лишь девочка, пассажир Тойоты, ушибла колено.
По данным пресс-службы областного ГИБДД, за рулем Land Cruiser Тойота была женщина 1976 года рождения, за рулем пятнадцатой модели ВАЗа – мужчина 1953 года рождения. При этом оба водителя своей вины не признали и утверждали, что двигались на зеленый сигнал светофора.
Как рассказала женщина-водитель Тойоты, они с дочкой приехали из Кушвы в Нижний Тагил, чтобы сходить в кино. При этом девочка сидела на заднем сидении автомобиля и была пристегнута ремнем безопасности.
Фото с сайта ГИБДД России по Свердловской области.
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