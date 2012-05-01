Торопились в кино, а попали в ДТП - в Нижнем Тагиле Тойота столкнулась с ВАЗом (ФОТО)

По данным пресс-службы областного ГИБДД, за рулем Land Cruiser Тойота была женщина 1976 года рождения, за рулем пятнадцатой модели ВАЗа – мужчина 1953 года рождения. При этом оба водителя своей вины не признали и утверждали, что двигались на зеленый сигнал светофора.