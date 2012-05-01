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Торопились в кино, а попали в ДТП - в Нижнем Тагиле Тойота столкнулась с ВАЗом (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Торопились в кино, а попали в ДТП - в Нижнем Тагиле Тойота столкнулась с ВАЗом (ФОТО)

1 мая 2012, 18:19Происшествия
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