Семейная пара погибла в результате ДТП под Екатеринбургом (ФОТО)
1 мая, 13:30Происшествия
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29 апреля на трассе под Екатеринбургом в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека.
Сюжеты: Екатеринбург
Авария произошла на 11-м километре автодороги Берёзовский — Сарапулка — Белоярское водохранилище.
Mitsubishi Lancer при обгоне врезался в едущий навстречу ВАЗ-21140. В иномарке пострадал 10-летний ребенок. В ВАЗе, за рулем которого был молодой человек 1999 года рождения, погибли два пассажира — отец и мать водителя.
ГИБДД проводит проверку по факту аварии, сообщает Е1.
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Фото:Е1
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