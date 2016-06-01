В Екатеринбурге пассажир маршрутки поссорился с водителем и брызнул ему в лицо из газового баллончика
1 июня 2016, 12:15ПроисшествияДенис Таратонов
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Сегодня утром в одном из маршрутных такси Екатеринбурга между пассажиром и водителем случился конфликт. В финале спора пассажир достал газовый баллончик и брызнул из него в лицо водителю. Это произошло во время движения транспортного средства.
Сюжеты: Екатеринбург
Нападение пассажира вынудило водителя остановить транспорт. Нападавший решил воспользоваться этим и попытался скрыться, однако другие пассажиры и оправившийся водитель помешали ему сделать это. Они вызвали полицию и не давали пассажиру уйти до приезда полицейских.
Участников конфликта отвезли в одно из отделений полиции Екатеринбурга для выяснения причины ссоры и установления всех её обстоятельств.
Неделю назад в Нижнем Тагиле неизвестный подросток с признаками психического расстройства своим поведением привлек внимание пассажиров.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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