В Екатеринбурге пассажир маршрутки поссорился с водителем и брызнул ему в лицо из газового баллончика

Нападение пассажира вынудило водителя остановить транспорт. Нападавший решил воспользоваться этим и попытался скрыться, однако другие пассажиры и оправившийся водитель помешали ему сделать это. Они вызвали полицию и не давали пассажиру уйти до приезда полицейских.