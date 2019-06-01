В Дзержинске прогремели три взрыва в тротиловом цехе

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На заводе «Кристалл» в Дзержинске прогремели три взрыва. Это произошло из-за нарушения технического процесса по производству взрывчатки в тротиловом цехе, передаёт Рен-ТВ со ссылкой на управление МЧС Нижегородской области.
Около 19 человек пострадали. Они получили ранения лёгкой и средней степени тяжести. Им была оказана вся необходимая медицинская помощь. Информации о погибших нет.
В настоящее время на месте работают спецслужбы. Тушение пожара проводится по третьему номеру сложности. На место выехали замгубернатора Дмитрий Краснов и руководитель ГУ МЧС по Нижегородской области Валерий Синьков.
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Видео: ren.tv
Сообщается о разрушении здания цеха на площади 100 кв. м. Из-за взрыва — в домах, расположенных в ближайшем посёлке, повреждено остекление.
Сохраняется опасность повторных взрывов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
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