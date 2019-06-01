В Дзержинске прогремели три взрыва в тротиловом цехе

Около 19 человек пострадали. Они получили ранения лёгкой и средней степени тяжести. Им была оказана вся необходимая медицинская помощь. Информации о погибших нет.

В настоящее время на месте работают спецслужбы. Тушение пожара проводится по третьему номеру сложности. На место выехали замгубернатора Дмитрий Краснов и руководитель ГУ МЧС по Нижегородской области Валерий Синьков.

Видео Видео: ren.tv

Сообщается о разрушении здания цеха на площади 100 кв. м. Из-за взрыва — в домах, расположенных в ближайшем посёлке, повреждено остекление.