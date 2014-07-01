Полиция Нижнего Тагила оперативно раскрыла грабеж

Нападавший не скрывал своего лица, поэтому продавец смогла описать его внешность и даже составить субъективный портрет. Правда, опознать кого-либо по представленным фотографиям девушка не смогла.

Прежде всего, на причастность к совершению дерзкого преступления проверялись граждане, ранее судимые за аналогичные преступления. Эта проверка не принесла положительных результатов. Оперативным путем устанавливались возможные очевидцы ночного происшествия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики уголовного розыска установили, что еще в одном павильоне, расположенном неподалеку на этой же улице, той ночью побывал непрошеный посетитель. Угрожая продавцу оружием, мужчина требовал деньги. Правда, женщина оказалась не из робкого десятка и нажала тревожную кнопку, заставив нападавшего уйти ни с чем. При этом в полицию о случившемся никто не сообщил.

На этот раз в поле зрения оперативников, получивших необходимую дополнительную информацию, попал 35-летний тагильчанин, проживающий по ул. Ломоносова, злоупотребляющий алкоголем. В ходе проверки сотрудники уголовного розыска установили свидетелей, пояснивших, что в тот вечер мужчина вместе со своим 30-летним братом изрядно выпил, поздним вечером оба куда-то ушли и вернулись домой лишь под утро.

Оба брата, ранее не привлекавшиеся к уголовной ответственности, но имеющие пагубное пристрастие к алкоголю, были доставлены в отдел полиции для дачи объяснений. Туда же пригласили и продавцов, подвергшихся нападению. Обе без труда опознали одного из братьев.

После этого мужчина признался, что в ту ночь вместе с братом были в изрядном подпитии. Хотелось добавить еще, но денег не было. Тогда-то они и решили воспользоваться пневматическим пистолетом. За деньгами в торговый павильон пошел младший, а старший оставался на улице, чтобы наблюдать за ситуацией. Первая попытка оказалась неудачной, зато вторая принесла небольшой криминальный доход.

Пневматический пистолет, использованный в качестве орудия преступления, не изъят. По словам младшего брата, после совершения преступления он выбросил пистолет в реку. По обоим фактам следствием отдела полиции № 16 возбуждены уголовные дела по ст. 162 УК РФ (Разбой), подозреваемые опущены под подписку о невыезде.