Тагильчанин предстанет перед судом за изнасилование собственной дочери
В Нижнем Тагиле следственный отдел по Дзержинскому району СК России по Свердловской области завершил расследование уголовного дела в отношении 42-летнего тагильчанина. Он уже был судим, а сейчас обвиняется в совершении 27 эпизодов преступления, предусмотренного по статье 135 УК «развратные действия» и двух эпизодов по статье 132 УК РФ – «насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней».
По данным следствия, в период с середины апреля 2009 по начало августа 2013 года злоумышленник, находясь у себя в квартире, совершал указанные противоправные действия в отношении собственной несовершеннолетней дочери, 1998 года рождения.
В том числе, в отдельных случаях, преступление заключалось в разговорах на запрещенные сексуальные темы с ребенком (это, необходимо обратить внимание, также образует состав преступления). А однажды, для совершения злодеяния, злоумышленник даже использовал медицинский антипсихотический препарат, подсыпав его в пищу собственной дочери, и после того, как девочка заснула, надругался над ней добавили в следственном отделе.
Как пояснил исполняющий обязанности руководителя следственного отдела по Дзержинскому району города Нижний Тагил регионального СК России Денис Кельбиханов, о произошедшем пострадавшая сообщила своей матери, которая, в свою очередь обратилась с заявлением в правоохранительные органы. При этом первоначально девочка не рассказывала об этом своим родителям, поскольку не хотела, чтобы они развелись.
Также необходимо отметить, что первоначально подозреваемый признал свою вину в двух эпизодах преступлений, причем даже по одному из тех фактов, о котором органы следствия не знали, но впоследствии этот преступный эпизод нашел свое объективное подтверждение на основании иных полученных в ходе следствия доказательств.
И несмотря на то, что впоследствии обвиняемый отказался от данных им признательных показаний, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в федеральный суд Дзержинского района города Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.
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