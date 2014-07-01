Тагильчанин предстанет перед судом за изнасилование собственной дочери

По данным следствия, в период с середины апреля 2009 по начало августа 2013 года злоумышленник, находясь у себя в квартире, совершал указанные противоправные действия в отношении собственной несовершеннолетней дочери, 1998 года рождения.

В том числе, в отдельных случаях, преступление заключалось в разговорах на запрещенные сексуальные темы с ребенком (это, необходимо обратить внимание, также образует состав преступления). А однажды, для совершения злодеяния, злоумышленник даже использовал медицинский антипсихотический препарат, подсыпав его в пищу собственной дочери, и после того, как девочка заснула, надругался над ней добавили в следственном отделе.

Как пояснил исполняющий обязанности руководителя следственного отдела по Дзержинскому району города Нижний Тагил регионального СК России Денис Кельбиханов, о произошедшем пострадавшая сообщила своей матери, которая, в свою очередь обратилась с заявлением в правоохранительные органы. При этом первоначально девочка не рассказывала об этом своим родителям, поскольку не хотела, чтобы они развелись.

Также необходимо отметить, что первоначально подозреваемый признал свою вину в двух эпизодах преступлений, причем даже по одному из тех фактов, о котором органы следствия не знали, но впоследствии этот преступный эпизод нашел свое объективное подтверждение на основании иных полученных в ходе следствия доказательств.

И несмотря на то, что впоследствии обвиняемый отказался от данных им признательных показаний, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в федеральный суд Дзержинского района города Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.