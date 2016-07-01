Два садовых дома сгорели за минувшие дни в Нижнем Тагиле

В ночь на 30 июня в коллективном саду №1 УВЗ загорелся дом и надворные постройки на одном из участков. Рассматривается версия, что возгорание наступило из-за неосторожного обращения с огнем неизвестными лицами.

Аналогичный пожар произошел сегодня, 1 июля, в 4 часа утра в коллективном саду «Домостроитель». Площадь возгорания составила 108 квадратных метров. В настоящее время устанавливаются причины пожара.

В отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила предупреждают, что летом растет количество пожаров в коллективных садах. Основные причины: поджог и несоблюдение садоводами правил пожарной безопасности.

Сотрудники МЧС напоминают, что садовые участки важно периодически очищать от сухой травы и мусора, а в доме – содержать в исправности электропроводку, не пользоваться самодельными электрическими приборами, не затягивать с ремонтом и побелкой отопительных печей и чисткой дымохода.