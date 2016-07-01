В Екатеринбургской колонии четверо заключенных убили своего сокамерника
По данным следственного комитета Свердловской области, преступники убили мужчину потому, что тот не перечислил им деньги на банковскую карту.
В течение полугода двое заключенных ИК-2, которые отбывали срок за хранение наркотиков, шантажировали другого осужденного. Каждый месяц мужчина был вынужден перечислять по 5 тысяч рублей на банковскую карту матери одного из заключенных.
В один месяц у него не было денег, поэтому он не смог произвести очередной платеж. Тогда вымогатели, в компании двух других сокамерников, забили «должника» до смерти в помещении ИК-2.
Во время следствия обвиняемые пытались вывести сыщиков на ложный след, отрицали свою причастность к преступлению, однако органам СКР удалось восстановить картину случившегося и установить всех участников убийства.
Все собранные материалы уголовного дела направлены в Верх-Исетский районный суд. Санкция статьи, по которой будут судить осужденных, предполагает наказание до 15 лет заключения.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru