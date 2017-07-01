Уснувший водитель автофургона сбил двух пешеходов на трассе Екатеринбург-Пермь: один человек погиб (ФОТО)
1 июля 2017, 13:30Происшествия
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Утром 1 июля в Свердловской области произошло смертельное ДТП. На трассе Екатеринбург-Пермь водитель автофургона сбил двух пешеходов.
Сюжеты: Екатеринбург
В результате наезда 30-летний мужчина погиб на месте. Другой пешеход – 22-летний молодой человек – находится в реанимации Первоуральска.
Известно, что пострадавшие являются работниками «Магнита». Они как раз шли со смены на остановку.
Сообщается, что 57-летний водитель на Иж Купава уснул за рулем. Никаких травм в аварии он не получил, пишет E1.ru.
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Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
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