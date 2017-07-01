Уснувший водитель автофургона сбил двух пешеходов на трассе Екатеринбург-Пермь: один человек погиб (ФОТО)

В результате наезда 30-летний мужчина погиб на месте. Другой пешеход – 22-летний молодой человек – находится в реанимации Первоуральска.

Известно, что пострадавшие являются работниками «Магнита». Они как раз шли со смены на остановку.

Сообщается, что 57-летний водитель на Иж Купава уснул за рулем. Никаких травм в аварии он не получил, пишет E1.ru.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области