В пригороде Нижнего Тагила горела несанкционированная свалка (ФОТО)

Судя по фото, это свалка твердых бытовых отходов, включающая строительный мусор, а также покрышки. Возгорания таких свалок опасны тем, что огонь может перекинуться на лес, и кроме того, в атмосферу и почву попадает огромное число вредных веществ.

Известно, что при сжигании резина выбрасывает в атмосферу весомую партию тяжелых металлов. Более того, даже обычные старые шины, которые отправляют на свалку, содержат в себе множество вредных веществ, которые постепенно проникают в почву и в подземные источники, отравляя их.