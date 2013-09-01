В пригороде Нижнего Тагила горела несанкционированная свалка (ФОТО)
1 сентября 2013, 14:40Происшествия
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Накануне, 30 августа днем, горела несанкционированная свалка мусора вблизи лесополосы вдоль дороги с Голого камня на Черемшанку, сообщил TagilCity.ru пользователь.
Судя по фото, это свалка твердых бытовых отходов, включающая строительный мусор, а также покрышки. Возгорания таких свалок опасны тем, что огонь может перекинуться на лес, и кроме того, в атмосферу и почву попадает огромное число вредных веществ.
Известно, что при сжигании резина выбрасывает в атмосферу весомую партию тяжелых металлов. Более того, даже обычные старые шины, которые отправляют на свалку, содержат в себе множество вредных веществ, которые постепенно проникают в почву и в подземные источники, отравляя их.
Фото пользователя TagilCity.ru.
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